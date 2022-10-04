Ізраїль обрав бік України та засудив агресію РФ, - посол

Ізраїль обрав бік, коли однозначно засудив агресію Росії. Тель-Авів постачає гумодопомогу і готовий надалі брати участь у відновленні України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський.
"Ізраїль обрав бік, коли однозначно засудив агресію Росії та підтримав Україну. Ізраїль постачає велику гуманітарну допомогу, приймає у себе поранених і готовий надалі брати участь у відновленні України", - сказав він.
При цьому посол, натякаючи на постачання зброї, зазначив, що є червоні лінії, про які в Україні знають.
"Це не забаганка Ізраїлю, а турбота про життя та безпеку власних громадян та небажання відкривати ще один фронт з терористичними організаціями чи Іраном", - пояснив дипломат.
Бродський підкреслив, що те, що відбувається в Україні, - це колосальна трагедія, насамперед України та народів, які її населяють.
Нагадаємо, після проведення Росією псевдореферендумів на захоплених територіях України, в Ізраїлі заявили, що не визнають анексію чотирьох областей.
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