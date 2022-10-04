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Израиль выбрал сторону Украины и осудил агрессию РФ, - посол

Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Израиль выбрал сторону, когда однозначно осудил агрессию России. Тель-Авив поставляет гумпомощь и готов в дальнейшем участвовать в восстановлении Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.

"Израиль выбрал сторону, когда однозначно осудил агрессию России и поддержал Украину. Израиль поставляет обширную гуманитарную помощь, принимает у себя раненых и готов в дальнейшем участвовать в восстановлении Украины", - сказал он.

При этом посол, намекая на поставки оружия, отметил, что существуют красные линии, о которых в Украине знают.

"Это не прихоть Израиля, а забота о жизни и безопасности собственных граждан и нежелание открывать еще один фронт с террористическими организациями или Ираном", - объяснил дипломат.

Бродский подчеркнул, что происходящее в Украине - это колоссальная трагедия, прежде всего Украины и народов, которые ее населяют.

Напомним, после проведения Россией псевдореферендумов на захваченных территориях Украины, в Израиле заявили, что не признают аннексию четырех областей.

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Израиль