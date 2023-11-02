Ізраїль обмірковує виїзд верхівки ХАМАС із Гази в обмін на звільнення заручників, - ЗМІ

Ізраїль розглядає можливість завершення військової операції після того, як очільники організації ХАМАС та бойове крило угруповання залишить Сектор Газа. Таку можливість бойовикам дадуть за умови звільнення всіх заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yedioth Ahronoth .

За даними ізраїльської газети, цей сценарій дозволив би закінчити війну у короткий термін.

Так, Тель-Авів зможе заявити, що ціль щодо ліквідації інфраструктури терористів в анклаві була досягнута.

У матеріалі зазначається, що в іншому випадку бойові дії можуть затягнутися на довгий час, оскільки фізична ліквідація всієї живої сили та інфраструктури ХАМАС у Секторі Газа, ймовірно, займе роки та може призвести до великих втрат.

"Розглядається можливість виходу членів військового крила ХАМАС, включаючи його лідерів, із Сектору Газа за згодою Ізраїлю, яким зможуть зберегти життя в обмін на звільнення всіх заручників", - йдеться у статті.

Наземна операція ЦАХАЛ у Газі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль та угруповання ХАМАС повинні "поставити на паузу" бойові дії, щоб у заручників у Секторі Газа була можливість залишити територію анклаву.

1 листопада повідомлялося, що МЗС України та всі причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектора Газа. Сьогодні посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що українцям не вдалося виїхати під час евакуації іноземців із Гази до Єгипту.