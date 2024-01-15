Ізраїль незабаром завершить інтенсивну фазу війни на півдні Сектору Газа, - міністр оборони

"На півдні Сектору Газа (інтенсивна фаза - ред.) скоро закінчиться", - заявив він, коментуючи бої в районі міста Хан-Юніс.

Він також додав, що на півдні Сектору Газа ізраїльські військові зосереджені на ліквідації керівництва ХАМАСу.

"У рамках цих дій бригада Хан-Юніса поступово розпадається як бойова сила", - уточнив чиновник.

За його словами, Ізраїлю також вдалося взяти під контроль дороги, які ведуть до міста Рафах.

Міністр вважає, що "політична нерішучість може зашкодити ходу військової операції".

"Майбутній уряд у Газі має вирости з жителів Сектору Газа, Газою управлятимуть палестинці. Закінчення військової кампанії має бути закріплене політичним актом", - каже він.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, ще на початку жовтня минулого року бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти бойовиків. У її рамках зараз відбувається наземний наступ армії оборони країни.

Ізраїлю вдалося взяти під контроль північну частину Сектору Газа, зокрема найбільше місто палестинського анклаву - Газу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже заявив про те, що його країна перебуває на шляху до перемоги у війні.