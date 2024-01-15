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Израиль скоро завершит интенсивную фазу войны на юге Сектора Газа, - министр обороны

Фото: Израиль скоро завершит интенсивную фазу войны на юге Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль планирует завершить интенсивную фазу наступления в южной части Сектора Газа уже скоро. Уничтожение боевиков ХАМАС продолжается.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"На юге Сектора Газа (интенсивная фаза - ред.) скоро закончится", - заявил он, комментируя бои в районе города Хан-Юнис. 

Он также добавил, что на юге Сектора Газа израильские военные сосредоточены на ликвидации руководства ХАМАС. 

"В рамках этих действий бригада Хан-Юниса постепенно распадается как боевая сила", - уточнил чиновник. 

По его словам, Израилю также удалось взять под контроль дороги, которые ведут в город Рафах. 

Министр считает, что "политическая нерешительность может повредить ходу военной операции".

"Будущее правительство в Газе должно вырасти из жителей Сектора Газа, Газой будут управлять палестинцы. Окончание военной кампании должно быть закреплено политическим актом", - говорит он.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, еще в начале октября прошлого года боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. 

В ответ Израиль начал операцию против боевиков. В ее рамках сейчас происходит наземное наступление армии обороны страны. 

Израилю удалось взять под контроль северную часть Сектора Газа, в том числе самый большой город палестинского анклава - Газу. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил о том, что его страна находится на пути к победе в войне

 

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ХАМАСИзраильСектор Газа