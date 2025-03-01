Ізраїль намагається переконати США зберегти російські бази в Сирії, - Reuters

Ізраїль лобіює в США збереження слабкості Сирії та російських військових баз у відповідь на зростаючий вплив Туреччини в регіоні. Це рішення спрямоване на запобігання загрози безпеці Ізраїлю від ісламістських сил, підтримуваних Анкарою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ізраїль активно лобіює в США збереження децентралізованої та ослабленої Сирії, включно з можливістю збереження російських військових баз на території країни.

За інформацією джерел Reuters, така позиція Ізраїлю зумовлена бажанням протистояти зростаючому впливу Туреччини в регіоні. Особливо напружені відносини між Ізраїлем і Туреччиною загострилися після початку війни в Газі, і ізраїльські офіційні особи заявили Вашингтону, що нові ісламістські сили в Сирії, підтримувані Анкарою, можуть становити загрозу для безпеки Ізраїлю.

Ці зусилля є частиною узгодженої кампанії Ізраїлю щодо впливу на політику США в критичний момент для Сирії, коли ісламістські угруповання, які повалили Башара Асада, намагаються стабілізувати країну і лобіювати скасування санкцій.

Ізраїль доніс свою позицію до США під час зустрічей у Вашингтоні в лютому, а також на наступних переговорах із представниками Конгресу США і в рамках "білої книги". У цих документах міститься інформація, спрямована на зміцнення ізраїльської позиції в Сирії.

Аналітики вважають, що Ізраїль турбується про можливе втручання Туреччини на підтримку нових сирійських ісламістів, що може призвести до створення бази для бойових угруповань, таких як ХАМАС.

Фахівці зазначають, що адміністрація Трампа ще не зробила остаточного вибору щодо можливих змін у політиці США щодо Сирії, залишивши невизначеність у питаннях санкцій і майбутньої присутності американських військ на території країни.