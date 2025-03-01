Израиль пытается убедить США сохранить российские базы в Сирии, - Reuters
Израиль лоббирует в США сохранение слабости Сирии и российских военных баз в ответ на растущее влияние Турции в регионе. Это решение направлено на предотвращение угрозы безопасности Израиля от исламистских сил, поддерживаемых Анкарой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Израиль активно лоббирует в США сохранение децентрализованной и ослабленной Сирии, включая возможность сохранения российских военных баз на территории страны.
По информации источников Reuters, такая позиция Израиля обусловлена желанием противостоять растущему влиянию Турции в регионе. Особенно напряженные отношения между Израилем и Турцией обострились после начала войны в Газе, и израильские официальные лица заявили Вашингтону, что новые исламистские силы в Сирии, поддерживаемые Анкарой, могут представлять угрозу для безопасности Израиля.
Эти усилия являются частью согласованной кампании Израиля по оказанию влияния на политику США в критический момент для Сирии, когда исламистские группировки, свергнувшие Башара Асада, пытаются стабилизировать страну и лоббировать отмену санкций.
Израиль донес свою позицию до США во время встреч в Вашингтоне в феврале, а также на последующих переговорах с представителями Конгресса США и в рамках "белой книги". В этих документах содержится информация, направленная на укрепление израильской позиции в Сирии.
Аналитики считают, что Израиль беспокоится о возможном вмешательстве Турции в поддержку новых сирийских исламистов, что может привести к созданию базы для боевых группировок, таких как ХАМАС.
Специалисты отмечают, что администрация Трампа еще не сделала окончательного выбора относительно возможных изменений в политике США в отношении Сирии, оставив неопределенность в вопросах санкций и будущего присутствия американских войск на территории страны.
Напомним, что администрация Трампа отменила решение, принятое во времена Джо Байдена, которое запрещало союзникам использовать американское оружие в нарушение норм международного гуманитарного права, что может повредить репутации США на международной арене.
По информации издания, приказ, подписанный советником президента США по национальной безопасности Майком Вальцом 21 февраля, отменяет Меморандум национальной безопасности-20 (NSM-20).
Документ, подписанный Байденом в прошлом году, требовал от стран, получающих оружие от США, письменно обязаться не использовать его для атак на гражданское население или ограничения гуманитарной помощи. Это обязательство было нововведением, включавшим и требование отчитываться перед Конгрессом.
Байден подписал меморандум под давлением прогрессивных демократов, которые выступали за ограничение военной помощи Израилю, утверждая, что она используется для нанесения вреда гражданским в Газе.