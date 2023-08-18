Головний рабин України про допомогу Україні від Ізраїлю: можливо, є недостатньою

Єрусалим, можливо, недостатньо допомагає Україні у боротьбі проти російської агресії, проте нашу державу підтримують гуманітарні організації та люди, що мешкають в Ізраїлі.

Він помітив, що останнім часом українсько-ізраїльські відносини почали без причини погіршуватися.

Так, українці не розуміють, чому Ізраїль не надає державі військову допомогу, зокрема, системи ППО. Водночас ізраїльтяни запитують, чому Україна проголосувала за резолюцію, яка вимагає ядерного роззброєння Ізраїлю.

"Я пояснюю, що Ізраїль маленька і дуже вразлива держава. І Росія шантажує його - Сирія, "Хезболла", той же Іран, усі, як на пороховій бочці, живуть. Скільки воєн Ізраїль пройшов, скільки терористичних актів щодня. Можна зрозуміти Ізраїль і треба зрозуміти", - сказав Моше Асман.

Водночас Ізраїлю він радить допомагати Україні - якщо не надавати озброєння, то передавати щось інше.

"І в принципі це було почуто. І коли тут був Елі Коен, міністр закордонних справ, і він говорив з міністром закордонних справ Кулебою, начебто відносини покращилися", - сказав він.

Так, нещодавно дружина президента Олена Зеленська була в Ізраїлі, а через кілька днів український посол зробив різку заяву про скасування державою медстраховки для біженців з України.

При цьому рабин вважає, що скасування страховки "не було спеціально обдуманим" та сталося з бюрократичних причин.

"Люди повинні замислитись, що відбувається з відносинами з Ізраїлем. І як один із коментаторів каже, що треба Ізраїль поставити як Іран, "закреслити" його і таке інше. Що означає "як Іран"? Що, Ізраїль постачає (Росії, - ред.) дрони? Ізраїль навпаки бомбардує заводи, де дрони виробляє (Іран, - ред.)", - сказав він.

Рабин зазначив, що навіть якщо припустити, що уряд Ізраїлю не достатньо допомагає Україні, то країну підтримують гуманітарні організації, а люди проводять демонстрації: "Я був на них, тисячі та тисячі друзів України в Ізраїлі, вихідців та невихідців з України, ізраїльтян, вихідців із Росії, які за Україну - це більшість".

При цьому найстрашніше, за його словами, те, що KyivPost написало, що українські офіційні особи нібито можуть звернутися до союзників із проханням виключити Ізраїль із зустрічей "Рамштайну" через нібито існування "реальної загрози" того, що Ізраїль видає Росії секрети.

"Хтось чомусь робить кривавий наклеп. І почали писати, що Ізраїль зближується із Росією. Це брехня. Росія сьогодні шантажує Ізраїль. Росія сьогодні товаришує з Іраном, який відкрито заявляє, що хоче знищити єврейську державу. І Іран близький до створення атомної бомби, яку відкрито хоче скинути на Ізраїль", - сказав він.

Моше Асман впевнений, що такого "зливу" даних Росії не може бути: "І більше того, якби країни-друзі України про це дізналися, вони напевно відразу виключили б Ізраїль (з "Рамштайну", - ред.)".

"Так, можливо, Ізраїль недостатньо допомагає, але знову ж таки не можна силою випрошувати допомогу. Україна також не допомагала Ізраїлю, коли були війни. Але не в цьому річ. Ми намагаємося налагодити стосунки, по крупинці", - сказав він.

Рабин зазначив, що не знає, звідки йде розлад у відносинах, проте вважає це дуже небезпечним.

"... я просто хочу, щоб українці це зрозуміли, щоб ви замислилися, звідки це йде", - додав він.

Відносини України з Ізраїлем

Від початку повномасштабної війни Ізраїль заявив про свій нейтралітет. Країна допомагає Україні у гуманітарних питаннях, але відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.

Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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