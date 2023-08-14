Медичне обслуговування українців в Ізраїлі. МЗС відреагувало на проблему

Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію щодо того, що в Ізраїлі тисячі українців залишились без медичного страхування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МЗС.

Як заявили у МЗС, за результатами переговорів міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Ізраїлю Елі Коена медичне страхування для українців в Ізраїлі залишиться. Проблему буде вирішено найближчим часом.

В чому проблема

Раніше у The Jerusalem Post з'явилась інформація щодо того, що в Ізраїлі скасували безкоштовне медичне обслуговування близько 14000 біженців з України. З'ясувалось, що заздалегідь про припинення страхування нікого не попередили.

Попередня причина припинення медичного страхування - затримка фінансування, оскільки Міністерство фінансів Ізраїлю не продовжило її дію.

"Деякі лікарні вже повідомили, що поточне лікування цих біженців не фінансуватиметься. Інсайдери описали цю ситуацію як "велику гуманітарну кризу", - пише видання.

Водночас офіційні особи краї заявляють, що ті хто потребує невідкладної допомоги, її отримає. Однак ті біженці, яким необхідна реабілітація після травм та ті, хто страждає на серйозні захворювання, мають почекати. А ось представники Міністерства добробуту Ізраїлю заявили, що просять виділити бюджетні кошти, щоб відновити програму.

Варто зауважити, що медичні послуги в Ізраїлі не дешеві, тому українські біженці могли лікуватися тільки завдяки страхуванню.

Що цьому передувало

РБК-Україна з посиланням на джерело в дипломатичних колах повідомило, що Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем, зокрема, через проблеми зі ставленням ізраїльської влади до українців, які їдуть у країну.

Так, нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України. В українському посольстві закликали ізраїльських міністрів переглянути рішення.

Відносини України з Ізраїлем

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Ізраїль заявив про свій нейтралітет. Країна допомагає Україні у гуманітарних питаннях, але відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.

Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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