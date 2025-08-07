Ізраїль може захопити весь Сектор Гази. Трамп не заперечує, - Axios

Як очікується, сьогодні Кабінет безпеки Ізраїлю схвалить вкрай спірний план розширення військових дій.

За словами офіційних осіб США та Ізраїлю, Трамп вирішив не втручатися і дозволити ізраїльському уряду ухвалювати рішення самостійно.

Одне з джерел повідомило, що Трамп був зворушений опублікованим ХАМАС відео, на якому ізраїльський заручник риє собі могилу.

"Це вплинуло на президента, і він дозволить ізраїльтянам робити те, що їм потрібно", - заявив чиновник.

Водночас він додав, що адміністрація Трампа не підтримує анексію Ізраїлем частин Гази - ще одну можливість, яку обговорюють ізраїльські офіційні особи.

Що передбачає план Ізраїлю

Очікується, що нова операція з окупації додаткових районів центральної частини Сектора Газа, включно з містом Газа, триватиме щонайменше кілька місяців і потягне за собою переміщення близько 1 млн мирних палестинців.

Також ЦАХАЛ увійде в райони, де, на думку Ізраїлю, утримуються заручники. Однак у такому разі є ризик їхніми життями.

Як пише Axios, через побоювання випадкового вбивства заручників, армія оборони Ізраїлю не поспішає атакувати райони Гази, на яких зосереджений новий план.

За словами офіційних осіб Ізраїлю, начальник Генштабу ЦАХАЛу генерал Еяль Замір заявив Нетаньягу, що такий крок поставить під загрозу заручників і може призвести до встановлення ізраїльського військового правління в Секторі Газа. При цьому, це правління буде нести повну відповідальність за 2 млн палестинців.

Які плани у США

Білий дім планує найближчими тижнями зосередитися на розв'язанні проблеми голоду в Секторі Гази, хоча розширення війни ускладнить це завдання.

"Сполучені Штати, як і раніше, прихильні справі полегшення ситуації в Секторі Гази і підтримують зусилля зі збільшення обсягу гуманітарної допомоги. Однак Сполучені Штати не "беруть на себе" цю допомогу", - повідомив чиновник США.

Також джерела розповіли, що адміністрація Трампа планує збільшити фінансування Фонду гуманітарної допомоги Гази (GHF) з метою відкриття нових центрів допомоги в деяких районах Гази, куди будуть переселені переміщені палестинці, як у північній, так і в центральній частині Гази.