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Ізраїль може тимчасово заборонити в країні мовлення телеканалу Al-Jazeera

Фото: Ізраїль може тимчасово заборонити в країні мовлення телеканалу Al-Jazeera (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Ізраїлі може призупинити мовлення катарський телеканал Al-Jazeera.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Ізраїльський парламент у понеділок проголосував за ухвалення закону, що дозволяє заборонити в країні мовлення та розповсюдження іноземних медіа, які "завдають шкоди національній безпеці".

Закон підтримали 70 депутатів кнесету, 10 проголосували проти. За інформацією видання RFI, це дає прем'єр-міністру Біньяміна Нетаньяху можливість заборонити трансляцію каналу, а також закрити його офіси в Ізраїлі.

Згідно з інформацією Reuters, глава уряду та внутрішній кабінет безпеки тепер зможуть на 45 днів припинити роботу ЗМІ, після чого він зможе відновити мовлення та підтримувати його до кінця липня або до закінчення основних військових операцій у секторі Газа.

 

Ситуація з телеканалом Al-Jazeera

Після вторгнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю, катарський телеканал Al Jazeera почали звинувачувати у поширенні фейків та пропаганди. Прикладом став вибух на території лікарні "Аль-Ахлі" в Секторі Газа.

Al Jazeera стверджує, що Ізраїль завдав удару по шпиталю, де знаходилися сотні цивільних. При цьому трансляція телеканалу зафіксувала виліт ракети із території Гази.

Наприкінці жовтня 2023 року уряд Ізраїлю вирішив заблокувати трансляцію телеканалу на території країни.

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