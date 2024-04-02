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Израиль может временно запретить в стране вещание телеканала Al-Jazeera

Фото: Израиль может временно запретить в стране вещание телеканала Al-Jazeera (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Израиле может приостановить вещание катарский телеканал Al-Jazeera.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Израильский парламент в понедельник проголосовал за принятие закона, позволяющего запретить в стране вещание и распространение иностранных медиа, "наносящих ущерб национальной безопасности".

Закон поддержали 70 депутатов кнессета, 10 проголосовали против. По информации издания RFI, это дает премьер-министру Биньямину Нетаньяху возможность запретить трансляцию канала, а также закрыть его офисы в Израиле.

Согласно информации Reuters, глава правительства и внутренний кабинет безопасности теперь смогут на 45 дней прекратить работу СМИ, после чего оно сможет восстановить вещание и поддерживать его до конца июля или до окончания основных военных операций в секторе Газа.

 

Ситуация с телеканалом Al-Jazeera

После вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля, катарский телеканал Al Jazeera начали обвинять в распространении фейков и пропаганды. Примером послужил взрыв на территории больницы "Аль-Ахли" в Секторе Газа.

Al Jazeera утверждает, что Израиль нанес удар по госпиталю, где находились сотни гражданских. При этом трансляция телеканала зафиксировала вылет ракеты с территории Газы.

В конце октября 2023 года правительство Израиля решило заблокировать вещание телеканала на территории страны.

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