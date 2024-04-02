Израиль может временно запретить в стране вещание телеканала Al-Jazeera

Ситуация с телеканалом Al-Jazeera

После вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля, катарский телеканал Al Jazeera начали обвинять в распространении фейков и пропаганды. Примером послужил взрыв на территории больницы "Аль-Ахли" в Секторе Газа.

Al Jazeera утверждает, что Израиль нанес удар по госпиталю, где находились сотни гражданских. При этом трансляция телеканала зафиксировала вылет ракеты с территории Газы.

В конце октября 2023 года правительство Израиля решило заблокировать вещание телеканала на территории страны.

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