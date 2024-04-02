Ізраїль може тимчасово заборонити в країні мовлення телеканалу Al-Jazeera

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Ізраїльський парламент у понеділок проголосував за ухвалення закону, що дозволяє заборонити в країні мовлення та розповсюдження іноземних медіа, які "завдають шкоди національній безпеці".

Закон підтримали 70 депутатів кнесету, 10 проголосували проти. За інформацією видання RFI, це дає прем'єр-міністру Біньяміна Нетаньяху можливість заборонити трансляцію каналу, а також закрити його офіси в Ізраїлі.

Згідно з інформацією Reuters, глава уряду та внутрішній кабінет безпеки тепер зможуть на 45 днів припинити роботу ЗМІ, після чого він зможе відновити мовлення та підтримувати його до кінця липня або до закінчення основних військових операцій у секторі Газа.