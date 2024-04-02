ua en ru
Вт, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль може тимчасово заборонити в країні мовлення телеканалу Al-Jazeera

Тель Авів, Вівторок 02 квітня 2024 03:41
UA EN RU
Ізраїль може тимчасово заборонити в країні мовлення телеканалу Al-Jazeera Фото: Ізраїль може тимчасово заборонити в країні мовлення телеканалу Al-Jazeera (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Ізраїлі може призупинити мовлення катарський телеканал Al-Jazeera.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Ізраїльський парламент у понеділок проголосував за ухвалення закону, що дозволяє заборонити в країні мовлення та розповсюдження іноземних медіа, які "завдають шкоди національній безпеці".

Закон підтримали 70 депутатів кнесету, 10 проголосували проти. За інформацією видання RFI, це дає прем'єр-міністру Біньяміна Нетаньяху можливість заборонити трансляцію каналу, а також закрити його офіси в Ізраїлі.

Згідно з інформацією Reuters, глава уряду та внутрішній кабінет безпеки тепер зможуть на 45 днів припинити роботу ЗМІ, після чого він зможе відновити мовлення та підтримувати його до кінця липня або до закінчення основних військових операцій у секторі Газа.

Ситуація з телеканалом Al-Jazeera

Після вторгнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю, катарський телеканал Al Jazeera почали звинувачувати у поширенні фейків та пропаганди. Прикладом став вибух на території лікарні "Аль-Ахлі" в Секторі Газа.

Al Jazeera стверджує, що Ізраїль завдав удару по шпиталю, де знаходилися сотні цивільних. При цьому трансляція телеканалу зафіксувала виліт ракети із території Гази.

Наприкінці жовтня 2023 року уряд Ізраїлю вирішив заблокувати трансляцію телеканалу на території країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ