Фото: Израиль может временно запретить в стране вещание телеканала Al-Jazeera (GettyImages)

В Израиле может приостановить вещание катарский телеканал Al-Jazeera.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Израильский парламент в понедельник проголосовал за принятие закона, позволяющего запретить в стране вещание и распространение иностранных медиа, "наносящих ущерб национальной безопасности". Закон поддержали 70 депутатов кнессета, 10 проголосовали против. По информации издания RFI, это дает премьер-министру Биньямину Нетаньяху возможность запретить трансляцию канала, а также закрыть его офисы в Израиле. Согласно информации Reuters, глава правительства и внутренний кабинет безопасности теперь смогут на 45 дней прекратить работу СМИ, после чего оно сможет восстановить вещание и поддерживать его до конца июля или до окончания основных военных операций в секторе Газа.