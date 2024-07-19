Ізраїль може дозволити ЄС і палестинцям контролювати КПП Рафах, - Bloomberg

Ізраїльські офіційні особи розглядають можливість передачі контролю над прикордонним переходом Рафах у Секторі Газа Європейському Союзу та палестинцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ізраїльські офіційні особи вже ведуть переговори з ЄС і США щодо цієї пропозиції, сказали джерела.
На їхню дкмку, якщо пропозицію буде прийнято, це може передвіщати припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.
Разом з тим прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що б Ізраїль не робив, ХАМАСу не дозволять відновити контроль над будь-якими прикордонними районами. Його уряд також наполягає на тому, щоб ізраїльські війська залишалися в районі переходу та вздовж кордону Гази та Єгипту.
Нагадаємо, ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах" 7 травня.
Нещодавно ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.
Зокрема через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації усього керівництва ХАМАС перший мирний план був провалений.
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