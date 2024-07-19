Израиль может разрешить ЕС и палестинцам контролировать КПП Рафах, - Bloomberg

Израильские официальные лица уже ведут переговоры с ЕС и США по этому предложению, сказали источники.

По их мнению, если предложение будет принято, это может предвещать прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС.

Вместе с тем премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что бы Израиль ни делал, ХАМАС не позволят возобновить контроль ни над одним приграничным районом. Его правительство также настаивает на том, чтобы израильские войска оставались в районе перехода и вдоль границ Газа и Египта.