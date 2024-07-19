Израиль может разрешить ЕС и палестинцам контролировать КПП Рафах, - Bloomberg

Израильские официальные лица рассматривают возможность передачи контроля над пограничным переходом Рафах в секторе Газа Европейскому Союзу и палестинцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Израильские официальные лица уже ведут переговоры с ЕС и США по этому предложению, сказали источники.
По их мнению, если предложение будет принято, это может предвещать прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС.
Вместе с тем премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что бы Израиль ни делал, ХАМАС не позволят возобновить контроль ни над одним приграничным районом. Его правительство также настаивает на том, чтобы израильские войска оставались в районе перехода и вдоль границ Газа и Египта.
Напомним, израильские войска взяли под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" 7 мая.
Недавно ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.
В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый мирный план был провален.
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