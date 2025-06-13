Ізраїль оголосив надзвичайний стан після ударів по Ірану: що треба знати

В Ізраїлі заборонили збори і навчання через можливі ракетні атаки. Влада попереджає про небезпеку і закликає дотримуватися інструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тimes of Іsrael .

На фоні ударів по Ірану, командування тилу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вводить жорсткі заходи безпеки для населення.

Так, в країні потрапили під тимчасову заборону всі освітні заходи, громадські зібрання та діяльність більшості підприємств. Виключення зроблено лише для установ критичної інфраструктури.

Громадянам наказано дотримуватися офіційних інструкцій

У своїй заяві армія закликала громадськість неухильно дотримуватися вказівок, що публікуються на офіційному каналі Командування тилу.

"Громадськість зобов’язана дотримуватися інструкцій, опублікованих на офіційному каналі Командування тилу", - заявляє армія.

Влада наголошує на необхідності бути в постійній готовності до подальших інструкцій.

Попередження про можливу ракетну атаку зі сходу

Представник Командування тилу Цвіка Теслер попередив, що найближчими годинами країна може зазнати "значної атаки зі сходу".

Це можуть бути "важкі ракети", які здатні досягти будь-якої точки країни, сказав він в ефірі новин 12 каналу.

Армія обіцяє заздалегідь попередити населення

"Ми дамо далекосяжні попередження", - запевнив Теслер, підкреслюючи, що система раннього сповіщення працює у посиленому режимі.