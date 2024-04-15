Ізраїль має право відповісти Ірану, але не повинен загострювати конфлікт, - глава МЗС Британії

Ізраїль має повне право відповісти на атаку Ірану, однак Лондон закликає його не вживати дій, які призведуть до ескалації ситуації в регіоні
Про це заявив глава британського МЗС Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Звичайно, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі сьогодні вранці, ви по праву думаєте: "Ми маємо повне право відповісти на це", і вони (Ізраїль - ред.) мають право, проте ми закликаємо не допускати ескалації", - сказав він.
Камерон висловив сподівання на те, що відповіді (Ізраїлю- ред.) не буде, і замість цього увага світу має переключитися на ХАМАС.
"Я думаю, що найрозумніше буде визнати, що атака Ірану виявилася невдалою. І ми хочемо зосередити увагу на цьому, на згубному впливі Ірану, і фактично зосередитися на тому, що відбувається в секторі Газа, і на звільненні цих заручників", - підкреслив глава британського МЗС.
Зауважимо, що уряд Ізраїля вивчає "широкий спектр варіантів" щодо відповіді Ірану на нещодавню атаку. Рішення буде прийняте сьогодні, 15 квітня або ж найближчим часом.
Варто додати, що, згідно з даними The Wall Street Journal, президент Сполучених Штатів Америки (США) закликав Ізраїль бути обережними щодо відповіді на нещодавню атаку, аби не допустити відкриту війну на Близькому Сході, а також не втягнути до неї Штати.
"Американські і західні чиновники очікують, що Ізраїль швидко відреагує на атаки Ірану, вже в понеділок, заявили офіційні особи. Але вони сподіваються, що обидві країни зможуть піти з почуттям перемоги, що дасть їм змогу обмежити ескалацію напруженості", - додало WSJ.
У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів та ракет. Після атаки в ЦАХАЛ заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним.
Атака стала відповіддю на удар Ізраїля по посольству Ірану в Сирії, внаслідок чого загинули декілька генералів.
Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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