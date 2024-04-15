Ізраїль має право відповісти Ірану, але не повинен загострювати конфлікт, - глава МЗС Британії

"Звичайно, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі сьогодні вранці, ви по праву думаєте: "Ми маємо повне право відповісти на це", і вони (Ізраїль - ред.) мають право, проте ми закликаємо не допускати ескалації", - сказав він.

Камерон висловив сподівання на те, що відповіді (Ізраїлю- ред.) не буде, і замість цього увага світу має переключитися на ХАМАС.

"Я думаю, що найрозумніше буде визнати, що атака Ірану виявилася невдалою. І ми хочемо зосередити увагу на цьому, на згубному впливі Ірану, і фактично зосередитися на тому, що відбувається в секторі Газа, і на звільненні цих заручників", - підкреслив глава британського МЗС.