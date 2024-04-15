Израиль имеет право ответить Ирану, но не должен обострять конфликт, - глава МИД Британии

"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль - ред.) имеют право, однако мы призываем не допускать эскалации", – сказал он.

Камерон выразил надежду на то, что ответа (Израиля - ред.) не будет, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС.

"Я думаю, что умнее всего будет признать, что атака Ирана оказалась неудачной. И мы хотим сосредоточить внимание на этом, на пагубном влиянии Ирана, и фактически сосредоточиться на происходящем в секторе Газа и на освобождении этих заложников", - подчеркнул глава британского МИД.