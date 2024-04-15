Израиль имеет право ответить Ирану, но не должен обострять конфликт, - глава МИД Британии

Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действий, которые приведут к эскалации ситуации в регионе.
Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль - ред.) имеют право, однако мы призываем не допускать эскалации", – сказал он.
Камерон выразил надежду на то, что ответа (Израиля - ред.) не будет, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС.
"Я думаю, что умнее всего будет признать, что атака Ирана оказалась неудачной. И мы хотим сосредоточить внимание на этом, на пагубном влиянии Ирана, и фактически сосредоточиться на происходящем в секторе Газа и на освобождении этих заложников", - подчеркнул глава британского МИД.
Отметим, что правительство Израиля изучает "широкий спектр вариантов" ответа Ирана на недавнюю атаку. Решение будет принято сегодня, 15 апреля или же в ближайшее время.
Стоит добавить, что, согласно данным The Wall Street Journal, президент Соединенных Штатов Америки (США) призвал Израиль быть осторожными по поводу ответа на недавнюю атаку, чтобы не допустить открытую войну на Ближнем Востоке, а также не втянуть в нее Штаты.
"Американские и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро отреагирует на атаки Ирана, уже в понедельник, заявили официальные лица. Но они надеются, что обе страны смогут уйти с чувством победы, что позволит им ограничить эскалацию напряженности", - добавило WSJ.
В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.
Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.
Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
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