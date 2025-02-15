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ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників під час шостого обміну

Єрусалим, Субота 15 лютого 2025 14:56
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ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників під час шостого обміну Фото: ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бойовики угруповування ХАМАС звільнили ще трьох ізраїльських заручників 15 лютого. Ізраїль за угодою повинен звільнити 369 палестинських ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та "Новости Израиля".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що терористи передали Червоному Хресту трьох заручників, яких захопили під час нападу 7 жовтня 2023 року. Вони пробули в полоні 498 днів.

Сьогодні були звільнені - Олександр Труфанов (громадянин Ізраїлю та Росії), Сагі Декель-Хен (громадянин Ізраїлю та США), Яїр Горн (громадянин Ізраїлю, репатріант з Аргентини).

Ізраїль натомість зобов'язався відпустити з в'язниць 369 палестинських ув'язнених. З них 36 було засуджено до довічного ув'язнення. Ще 333 - жителі Сектору Газа, заарештовані після 7 жовтня 2023 року.

Варто додати, що це вже шостий обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС.

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС за посередників уклали угоду для звільнення заручників та палестинських ув'язнених. У рамках угоди у Секторі Газа було встановлене перемир'я.

Минулої суботи, 8 лютого, ХАМАС звільнив трьох заручників, які утримувалися терористами з 7 жовтня 2023 року. В обмін Ізраїль звільнив 183 ув'язнених.

Загалом у січні-лютому 2025 року в рамках першого етапу операції було звільнено 21 заручника (16 громадян Ізраїлю та п'ять громадян Таїланду). Очікується звільнення ще 17 заручників.

У ході першої фази угоди Ізраїль має звільнити до 1904 палестинських ув'язнених, включаючи 737, які відбувають довічні чи тривалі терміни.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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