Ізраїль ліквідував ще одного лідера "Ісламського джихаду"

За інформацією військових, Аєд Альхусені був командувачем військових операцій "Ісламського джихаду" в секторі Газа. Він замінив Халіля Бахатіні, який був командувачем операції організації в секторі Газа. Бахатіні ліквідували в перший день операції "Щит та стріла".

Представник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагарі розповів, що Альхусені "був найвищою фігурою "Ісламського джихаду" в секторі Газа".

"Альхусені є ключовою фігурою в організації, яка брала участь у всіх рішеннях, що стосуються ракетних обстрілів та обстрілів, здійснених організацією у бік держави Ізраїль", - додають у ЦАХАЛ.

Варто зауважити, що це вже шостий лідер "Ісламського джихаду", якого за чотири дні операції знищили ізраїльські військові.