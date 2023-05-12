Израиль ликвидировал еще одного лидера "Исламского джихада"

Сегодня, 12 мая, днем израильские военные уничтожили очередного лидера террористической группировки "Исламский джихад" Айеда Альхусени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По информации военных, Айед Альхусени был командующим военными операциями Исламского джихада в секторе Газа. Он заменил Халиля Бахатини, который был командующим операцией организации в секторе Газа. Бахатини ликвидировали в первый день операции "Щит и стрела".
Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари рассказал, что Альхусени "был самой высокопоставленной фигурой "Исламского джихада" в секторе Газа".
"Альхусени является ключевой фигурой в организации, принимавшей участие во всех решениях, касающихся ракетных обстрелов и обстрелов, совершенных организацией в сторону государства Израиль", - добавляют в ЦАХАЛ.
Стоит заметить, что это уже шестой лидер "Исламского джихада", которого за четыре дня операции уничтожили израильские военные.
Напомним, 9 мая в Израиле началась операция "Щит и стрела", которая направлена против террористов "Исламского джихада" в секторе Газа. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
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