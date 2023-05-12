Израиль ликвидировал еще одного лидера "Исламского джихада"

По информации военных, Айед Альхусени был командующим военными операциями Исламского джихада в секторе Газа. Он заменил Халиля Бахатини, который был командующим операцией организации в секторе Газа. Бахатини ликвидировали в первый день операции "Щит и стрела".

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари рассказал, что Альхусени "был самой высокопоставленной фигурой "Исламского джихада" в секторе Газа".

"Альхусени является ключевой фигурой в организации, принимавшей участие во всех решениях, касающихся ракетных обстрелов и обстрелов, совершенных организацией в сторону государства Израиль", - добавляют в ЦАХАЛ.

Стоит заметить, что это уже шестой лидер "Исламского джихада", которого за четыре дня операции уничтожили израильские военные.