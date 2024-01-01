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Израиль ликвидировал командующего ХАМАС, руководившего атакой на одно из поселений 7 октября

Сектор Газа, Понедельник 01 января 2024 15:24
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Израиль ликвидировал командующего ХАМАС, руководившего атакой на одно из поселений 7 октября Фото: ЦАХАЛ ликвидировал командующего ХАМАС, управлявшим нападениями 7 октября (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Армии обороны Израиля заявили, что во время ночного авиаудара уничтожили командира роты элитных сил ХАМАС в городе Дейр-эль-Балах в центре Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В сообщении говорится о том, что Адель Мсамма командовал террористами Нухба, которые совершили нападение на Киссуфим 7 октября, и руководил другими членами ХАМАСа атаковать пограничные общины Беэри и Нирим.

"После этого Мсамма возглавил боевые действия в Секторе Газа против наших сил", – говорят в ЦАХАЛ.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

Сегодня стало известно, что Армия Израиля выведет часть своих бригад из сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия , которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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