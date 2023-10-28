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Израиль ликвидировал главу воздушной группировки ХАМАСа, показал видео авиаудара

Суббота 28 октября 2023 08:53
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Израиль ликвидировал главу воздушной группировки ХАМАСа, показал видео авиаудара Фото: военные ЦАХАЛ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным разведки ЦАХАЛ (Вооруженных сил Израиля), истребители успешно нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАСа Асему Абу Ракаби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу в ЦАХАЛе.

Отмечается, что Абу Ракаба отвечал за БАЛА, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону боевиков.

"Он участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Руководил террористами, которые проникали в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛа", - пишет пресс-служба ЦАХАЛа.

Что происходит в Израиле?

7 октября боевики ХАМАСа напали на Израиль. Во время атаки террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, страну регулярно обстреливали ракетами из Сектора Газа.

Израиль со своей стороны начал операцию против террористов.

Уже вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории. Позже выяснилось, что Израиль принял решение атаковать Сектор Газа из-за отказа ХАМАС отпустить всех заложников.

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