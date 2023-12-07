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Ізраїль ліквідував двох розвідників ХАМАСу, один із них відповідав за теракти 7 жовтня

Четвер 07 грудня 2023 19:33
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Ізраїль ліквідував двох розвідників ХАМАСу, один із них відповідав за теракти 7 жовтня Архівне фото: Ізраїль ліквідував двох розвідників ХАМАСу (facebook com tzahalonline)
Автор: Дмитро Браславський

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала двох високопоставлених чиновників розвідувального підрозділу ХАМАСу. Один із них був відповідальним за теракти 7 жовтня.

Про це заявили у ЦАХАЛі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Один із чиновників, Абед аль-Азіз Рантісі, відповідав за спостережні можливості ХАМАСу і брав участь у плануванні терактів 7 жовтня.

Його було вбито внаслідок удару по командному пункту розвідки ХАМАС разом з Ахмедом Аюшем, який, за словами ЦАХАЛу, є старшим оперативником спостережної групи терористичної групи в батальйоні Аль-Карара.

У ЦАХАЛі заявляють, що командний пункт, по якому було завдано удару, був центром усіх спостережних можливостей ХАМАСу і слугував важливим стратегічним активом для управління бойовими діями.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Тель-Авів, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й наступальну активність на Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

Учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські військові змогли оточити будинок лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара на півдні Сектора Гази.

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