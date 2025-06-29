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Ізраїль ліквідував другого високопоставленого терориста "Хезболли" за день

Ілюстративне фото: бійці ЦАХАЛу (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Армія оборони Ізраїлю оголосила про ліквідацію ще одного ключового терориста "Хезболли" в Лівані, Аббаса аль-Хассана Вахбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

"У суботу Армія оборони Ізраїлю завдала удару і ліквідувала терориста Аббаса аль-Хассана Вахбі в районі Махрун на півдні Лівану. Він відповідав за розвідку в силах "Радван" Хезболли", - повідомили ізраїльські військові.

За даними ЦАХАЛу, бойовика було залучено до зусиль із відновлення терористичної організації "Хезболла" і перевезення зброї.

"Це є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном. Армія оборони Ізраїлю продовжить діяти, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль", - підсумували в ЦАХАЛі.

Війна Ізраїлю з "Хезболлою"

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль, що стався 7 жовтня 2023 року, ліванська терористична організація "Хезболла" приєдналася до конфлікту. З території Лівану по Ізраїлю запускали ракети і безпілотники.

У відповідь ЦАХАЛ почав наземну операцію на півдні Лівану. Зрештою, сторони досягли тимчасової домовленості про припинення вогню.

У п'ятницю, 28 червня ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію ключового терориста "Хезболли" - Хассана Мохаммада Хамуді, відповідального за протитанкові ракети.

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ІзраїльЛіванХезболла