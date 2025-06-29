Ізраїль ліквідував другого високопоставленого терориста "Хезболли" за день

"У суботу Армія оборони Ізраїлю завдала удару і ліквідувала терориста Аббаса аль-Хассана Вахбі в районі Махрун на півдні Лівану. Він відповідав за розвідку в силах "Радван" Хезболли", - повідомили ізраїльські військові.

За даними ЦАХАЛу, бойовика було залучено до зусиль із відновлення терористичної організації "Хезболла" і перевезення зброї.

"Це є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном. Армія оборони Ізраїлю продовжить діяти, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль", - підсумували в ЦАХАЛі.