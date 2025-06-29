Израиль ликвидировал второго высокопоставленного террориста "Хезболлы" за день

"В субботу Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махрун на юге Ливана. Он отвечал за разведку в силах "Радван" Хезболлы", - сообщили израильские военные.

По данным ЦАХАЛа, боевика был вовлечен в усилия по восстановлению террористической организации "Хезболла" и перевозке оружия.

"Это является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль", - подытожили в ЦАХАЛе.