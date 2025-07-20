Ізраїль і Сирія досягли припинення вогню: далі буде обмін заручниками

"Ескалацію бойових дій можна стримати тільки шляхом досягнення угоди про припинення насильства, захист невинних, забезпечення гуманітарного доступу та відхід від небезпеки", - повідомив Баррак, який також є спецпосланцем щодо Сирії.

Він додав, що припинення вогню вже набрало чинності, офіційно поклавши кінець ударам, яких Ізраїль завдав останніми днями по сирійських військових об'єктах на тлі "смертоносного насильства" в провінції Ес-Сувейда, яка переважно населена друзами.

"Станом на 17:00 за дамаським часом усі сторони перейшли до призупинення і припинення бойових дій", - пише посол США в Туреччині в соцмережі Х.

За його словами, наступним кроком у деескалації ситуації стане "повний обмін заручниками і затриманими".

Видання пише, що Баррак, імовірно, мав на увазі звільнення сирійських друзів, захоплених урядовими військами і племінними ополченцями, і навпаки.