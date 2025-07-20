Израиль и Сирия достигли прекращения огня: дальше будет обмен заложниками

"Эскалацию боевых действий можно сдержать только путем достижения соглашения о приостановке насилия, защите невинных, обеспечении гуманитарного доступа и отходе от опасности", - сообщил Баррак, который также является спецпосланником по Сирии.

Он добавил, что прекращение огня уже вступило силу, официально положив конец ударам, которые Израиль нанес в последние дни по сирийским военным объектам на фоне "смертоносного насилия" в провинции Эс-Сувейда, которая преимущественно населена друзами.

"По состоянию на 17:00 по дамасскому времени все стороны перешли к приостановке и прекращению боевых действий", - пишет посол США в Турции в соцсети Х.

Исходя из его словам, следующим шагом в деэскалации ситуации станет "полный обмен заложниками и задержанными".

Издание пишет, что Баррак, вероятно, имел ввиду освобождение сирийских друзов, захваченных правительственными войсками и племенными ополченцами, и наоборот.