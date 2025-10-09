Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану США, - Трамп

"З гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану", - ідеться в пості.

За словами президента США, це означає, що всі заручники вже зовсім скоро будуть звільнені, а Ізраїль відведе свої війська до узгодженої лінії "як перший крок до міцного, довгострокового і мирного миру".

"Це великий день для арабського і мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн і Сполучених Штатів Америки, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту і Туреччини, які працювали разом з нами, щоб ця історична і безпрецедентна подія стала реальністю", - написав Трамп.

Представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі підтвердив інформацію президента США, однак додав, що подробиці угоди щодо Гази буде оголошено пізніше.

"Посередники оголосили, що сьогодні ввечері було досягнуто згоди за всіма положеннями і механізмами реалізації першої фази угоди про припинення вогню в Газі, що призведе до припинення війни, звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів, а також надходження гуманітарної допомоги", - повідомив він у Х.

Тим часом у ЗМІ є інформація, що мирну угоду (мабуть, повноцінну) буде підписано вже сьогодні, 9 жовтня, в Єгипті. Причому деякі видання вказують, що це станеться о 12:00 за місцевим часом.

The Times of Israel пише, що виходячи зі слів двох джерел, ХАМАС звільнить усіх живих заручників у суботу.

Також після посту Трампа виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і заявив, що "з Божою допомогою ми повернемо їх усіх додому".

Оновлено о 02:20

ХАМАС підтвердив досягнення угоди і зазначив, що високо цінує зусилля "братніх посередників" у Катарі, Єгипті та Туреччині, а також зусилля президента США Дональда Трампа.

"Ми оголошуємо про досягнення угоди, яка передбачає припинення війни в секторі Газа, виведення окупаційних військ, постачання гуманітарної допомоги та обмін полоненими", - цитує угруповання видання Al Mayadeen.

Також за даними цього ЗМІ, Трамп гарантує припинення війни і спочатку виведення 70% ізраїльських військ із Сектора Газа, після чого відбудеться повне виведення.

Оновлено о 02:38

Неназваний чиновник США в коментарі Axios заявив, що війна в Газі завершена.

"Війну в Газі закінчено. Заручники будуть звільнені через 72 години після того, як ізраїльський кабінет міністрів схвалить угоду. Очікується, що звільнення відбудеться до понеділка", - сказав американський чиновник.

Крім того, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху анонсував, що сьогодні "скличе уряд, щоб схвалив угоду і повернути всіх наших дорогоцінних викрадених людей додому".

Axios пише, що, як вважається, 20 із 48 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, усе ще живі. Ізраїль, зі свого боку, погодився звільнити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, і 1700 палестинців, затриманих Армією оборони Ізраїлю в Секторі Гази з 7 жовтня.