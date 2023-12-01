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Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити тимчасове перемир'я, - ЗМІ

Фото: Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити режим припинення вогню (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити тимчасове перемир'я в Газі ще на один день, щоб звільнити більше заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Стверджується, що угода про продовження тимчасового перемир'я на восьмий день передбачає звільнення ще 10 заручників, переважно жінок і дітей.

Зазначається, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, який був укладений за посередництва Катару неодноразово подовжувався, але також також угода стикалася з можливими зривами.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який із робочим візитом перебуває на Близькому Сході закликав ізраїльтян продовжити паузу в боях та зменшити жертви серед цивільного населення.

"З першого дня ми були дуже зосереджені на спробі забезпечити звільнення ХАМАСом заручників у Газі. Це також дозволило значно збільшити гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі, які її потребують. Отже, цей процес дає результати. Це важливо. Сподіваємося, що це продовжиться", - заявив Блінкен. 

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Перемир'я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС почалося 24 листопада. На той момент сторони конфлікту домовилися про припинення вогню на чотири дні. Після цього Ізраїль і ХАМАС вирішили продовжити перемир'я ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

29 листопада повідомлялося, що Ізраїль обговорює з ХАМАС продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Для цього бойовики мають виконати умови Тель-Авіва.

При цьому прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запевняв, що Єрусалим продовжить бойові дії на території Сектору Газа після повернення заручників.

 

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