Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие, - СМИ

Утверждается, что соглашение о продлении временного перемирия на восьмой день предусматривает освобождение еще 10 заложников, преимущественно женщин и детей.

Отмечается, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС, который был заключен при посредничестве Катара, неоднократно продлевался, но также соглашение сталкивалось с возможными срывами.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который с рабочим визитом находится на Ближнем Востоке, призвал израильтян продолжить паузу в боях и уменьшить жертвы среди гражданского населения.

"С первого дня мы были очень сосредоточены на попытке обеспечить освобождение ХАМАСом заложников в Газе. Это также позволило значительно увеличить гуманитарную помощь нуждающимся гражданским лицам в Газе. Следовательно, этот процесс дает результаты. Это важно. Надеемся, что это продолжится", – заявил Блинкен.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. В тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня. После этого Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

29 ноября сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАС продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверял, что Иерусалим продолжит боевые действия на территории сектора Газа по возвращении заложников.