Ізраїль хоче обговорити зі США їхній ультиматум щодо ситуації в Газі

Нагадаємо, Сполучені Штати вимагають від Ізраїлю впродовж наступного місяця вжити заходів для покращення гуманітарної ситуації у Секторі Газа, інакше на країну чекає обмеження військової допомоги.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не "ігнорувати рішення ООН". Він зазначив, що Ізраїль "був створений рішенням ООН".

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