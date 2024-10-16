Израиль хочет обсудить с США их ультиматум по ситуации в Газе

Напомним, Соединенные Штаты требуют от Израиля в течение следующего месяца принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа, иначе страну ждет ограничение военной помощи.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не "игнорировать решение ООН". Он отметил, что Израиль "был создан решением ООН".

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