Ізраїль хоче контролювати безпеку в Секторі Газа після війни

"Це обов'язкова умова, і вона суперечить ідеї суверенітету. Кожен клаптик території, який ми залишаємо, стає місцем, звідки проти нас може бути реалізований жахливий тероризм", - сказав Нетаньягу журналістам на брифінгу в четвер, 18 січня.

Прем'єр поінформував США про свою позицію та, за його словами, "загальмував" спроби нав'язати Ізраїлю реальність, що лише нашкодить країні.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю повинен вміти сказати "ні" - навіть найближчим друзям", - сказав Нетаньягу.

Він також заявив, що Тель-Авів визнає цивільну владу Гази, що "не проповідує і не навчає знищенню держави Ізраїль та не посилає терористів до Ізраїлю". Він сказав: "Я був би щасливий, якби ми змогли знайти жителів Гази, які зроблять це", натякаючи, що не прийме Палестинську адміністрацію.

Тим часом прем'єр-міністр Палестини Мохаммед Штайєх в інтерв'ю Bloomberg News заявив, що адміністрація Палестини працює з офіційними особами США над планом управління Газою після завершення війни.

Протиріччя між Ізраїлем та США щодо майбутнього Сектору Газа

На початку січня держсекретар США Ентоні Блінкен та інші американські чиновники заявили, що тривалий мир неможливий без створення держави для палестинців.

"Ізраїль повинен припинити кроки, які підривають здатність палестинців ефективно керувати собою", - сказав Блінкен під час візиту до Тель-Авіва.

Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив журналістам, що Ізраїль не може вирішити свої довгострокові проблеми без створення палестинської держави.

"Ізраїль має історичну можливість вирішити проблеми, з якими він стикається з моменту свого заснування. І ми сподіваємося, що країна скористається цією можливістю", - сказав він.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб. Згодом через обмін заручниками, терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

За даними Міністерства охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, внаслідок військової операції Ізраїлю в Секторі Газа, загинули близько 24 тис. цивільних жителів.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїр, що планує розпочати військову операцію зі встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетського боку кордону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткової шкоди цивільному населенню в Секторі Газа.

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