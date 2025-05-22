Ізраїль готується до швидкого удару по Ірану: ЗМІ дізналися, коли це може статися

Ізраїль готується до швидкого удару по ядерних об'єктах Ірану. Це станеться, якщо ядерні переговори США та Ірану проваляться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Джерела видання зазначають, що лише за останні кілька днів ізраїльська розвідка змінила свою думку від переконання, що ядерна угода близька до погодження до думки, що переговори незабаром зірвуться.

За словами одного з джерел Axios, військові Ізраїлю вважають, що їхнє оперативне вікно для проведення успішного удару може незабаром закритися, тому ЦАХАЛу доведеться діяти швидко, якщо переговори проваляться. Втім, залишається невідомим, чому Ізраїль вважає пізніший удар менш ефективним.

"Бібі (так називають прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, - ред.) чекає на провал ядерних переговорів, і коли Трамп буде розчарований переговорами та готовий дати йому зелене світло", - додало ізраїльське джерело.

Посадовець США повідомив Axios, що адміністрація Трампа стурбована тим, що Нетаньяху може зробити свій крок навіть без "зеленого світла" від Трампа.

Варто додати, що п'ятий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми заплановано на п'ятницю, 23 травня, в Римі.