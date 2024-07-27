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Израиль готовит ответ на удар "Хезболлы", министр обороны определил "направление действий"

Израиль, Суббота 27 июля 2024 22:47
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Израиль готовит ответ на удар "Хезболлы", министр обороны определил "направление действий" Фото: Израиль готовит ответ за удар "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль готовит ответ на удар "Хезболла" по стадиону на Голанских высотах. Министр обороны Израиля Йоав Галлант уже выбрал "направление действий" для ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

После сегодняшнего удара "Хезболла" высшие военные и служащие службы безопасности представили министру обороны Израиля "варианты действий против Хезболлы".

Министр оценил ситуацию вместе с начальником штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Герцами Галеви, руководителем бара Шин Бет Ронен, главой Моссада Дэвидом Барнеа и другими официальными лицами.

"Галлант определял направления действий и соответствующим образом дал указание оборонному ведомству", - отметили в Минобороны.

Напомним, сегодня Израиль сообщил, что "Хезболла" нанесла удар в районе Мадждал-Шамса. В результате удара на спортивном поле погибли 11 человек, еще более 30 получили ранения.

Отметим, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху срочно возвращается из США в Израиль.

Тем временем США выразили обеспокоенность по поводу того, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".

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