Израиль готовит ответ на удар "Хезболлы", министр обороны определил "направление действий"
Израиль готовит ответ на удар "Хезболла" по стадиону на Голанских высотах. Министр обороны Израиля Йоав Галлант уже выбрал "направление действий" для ответа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
После сегодняшнего удара "Хезболла" высшие военные и служащие службы безопасности представили министру обороны Израиля "варианты действий против Хезболлы".
Министр оценил ситуацию вместе с начальником штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Герцами Галеви, руководителем бара Шин Бет Ронен, главой Моссада Дэвидом Барнеа и другими официальными лицами.
"Галлант определял направления действий и соответствующим образом дал указание оборонному ведомству", - отметили в Минобороны.
Напомним, сегодня Израиль сообщил, что "Хезболла" нанесла удар в районе Мадждал-Шамса. В результате удара на спортивном поле погибли 11 человек, еще более 30 получили ранения.
Отметим, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху срочно возвращается из США в Израиль.
Тем временем США выразили обеспокоенность по поводу того, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".
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