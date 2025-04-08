Ізраїль готує нову угоду щодо заручників за підтримки Трампа

"Заручники в агонії. Ми хочемо звільнити їх усіх. Стів Віткофф - дуже здібний представник президента Трампа. Він допоміг нам укласти угоду, яка дозволила звільнити 25 заручників. Зараз ми працюємо над іншою угодою, яка, як ми сподіваємося, буде успішною", - сказав глава ізраїльського уряду під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Нетаньягу також зазначив, що розмовляє з сім'ями заручників "кожен день". За його словами, Ізраїль прагне "дати можливість жителям Гази вільно зробити вибір та поїхати туди, куди вони хочуть".

Глава уряду вказав на "сміливе бачення" Трампа, яке він обговорював у понеділок, 7 квітня, та яке передбачає вибір палестинців для міграції та країн, готових їх прийняти.