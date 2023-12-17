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Ізраїль та ХАМАС відкриті до нового перемир'я, але є розбіжності, - Reuters

Неділя 17 грудня 2023 22:48
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Ізраїль та ХАМАС відкриті до нового перемир'я, але є розбіжності, - Reuters Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль і ХАМАС відкриті до відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності з приводу того, як це буде здійснюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами єгипетських джерел видання в органах безпеки, Єгипет і Катар, які раніше вели переговори про тижневе припинення вогню і звільнення заручників, наполягали на прискоренні доставлення допомоги і відкритті КПП "Керем-Шалом" до початку переговорів.

Ізраїльський чиновник повідомив, що допомогу було дозволено до ввезення в Газу, після того як єгипетські джерела спочатку заявили, що її було затримано.

Надії на мир зросли в суботу, коли джерело повідомило, що шеф ізраїльської розвідки говорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

ХАМАС наполягає на тому, щоб список заручників, які підлягають звільненню, було складено в односторонньому порядку, і вимагає, щоб ізраїльські війська були виведені за заздалегідь визначені рубежі, повідомили джерела видання.

Хоча Ізраїль погодився з тим, що ХАМАС визначить список, джерела повідомили, що він вимагає встановити строки та ознайомитися зі списком, перш ніж визначати час і тривалість припинення вогню.

Зі свого боку Ізраїль відмовляється виводити війська, додали джерела. ХАМАС стверджує, що повне припинення вогню є необхідною умовою для звільнення заручників, повідомили джерела.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Тель-Авівом та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених.

Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

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