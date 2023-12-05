Ізраїль готовий затопити тунелі ХАМАС морською водою, - WSJ

Армія Ізраїлю розглядає ідею затоплення тунелів терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газа морською водою. Для здійснення задуманого ЦАХАЛ вже встановив відповідне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

У повідомленні зазначається, що у листопаді ЦАХАЛ встановив п'ять великих водяних насосів поблизу Аль-Шаті - табору біженців у місті Газа.

Дані помпи досить потужні, щоб перекачувати в тунелі ХАМАС тисячі кубометрів води за годину і затопити їх за кілька тижнів.

Хоча Ізраїль ще остаточно не вирішив, чи буде реалізовувати даний план, але вже попередив про це чиновників США.

Реакція в Сполучених Штатах була неоднозначною, пише WSJ. Деякі чиновники висловлювали занепокоєння - зокрема щодо потенційної шкоди водоносному горизонту та ґрунту анклаву.

"Ми не впевнені, наскільки успішним буде прокачування, тому що ніхто не знає подробиць про тунелі та землю навколо них. Неможливо знати, чи це буде ефективно, тому що ми не знаємо, як морська вода стікатиме в тунелях, у яких ніхто раніше не бував", - цитує WSJ своє джерело.