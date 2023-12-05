Израиль готов затопить туннели ХАМАС морской водой, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В сообщении отмечается, что в ноябре ЦАХАЛ установил пять больших водяных насосов вблизи Аль-Шати - лагеря беженцев в городе Газа.

Данные насосы достаточно мощны, чтобы перекачивать в тоннели ХАМАС тысячи кубометров воды в час и затопить их за несколько недель.

Хотя Израиль еще окончательно не решил, будет ли реализовывать этот план, но уже предупредил об этом чиновников США.

Реакция в Соединенных Штатах была неоднозначной, пишет WSJ. Некоторые чиновники выражали обеспокоенность - в частности, относительно потенциального ущерба водоносному горизонту и почве анклава.

"Мы не уверены, насколько успешной будет прокачка, потому что никто не знает подробностей о туннелях и земле вокруг них. Невозможно знать, будет ли это эффективно, потому что мы не знаем, как морская вода будет стекать в туннелях, в которых никто раньше не бывал ", - цитирует WSJ свой источник.