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Израиль готов затопить туннели ХАМАС морской водой, - WSJ

Сектор Газы, Вторник 05 декабря 2023 09:08
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Израиль готов затопить туннели ХАМАС морской водой, - WSJ Фото: армия Израиля планирует затопить туннели ХАМАС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Армия Израиля рассматривает идею затопления тоннелей террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа морской водой. Для осуществления задуманного ЦАХАЛ уже установил соответствующее оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В сообщении отмечается, что в ноябре ЦАХАЛ установил пять больших водяных насосов вблизи Аль-Шати - лагеря беженцев в городе Газа.

Данные насосы достаточно мощны, чтобы перекачивать в тоннели ХАМАС тысячи кубометров воды в час и затопить их за несколько недель.

Хотя Израиль еще окончательно не решил, будет ли реализовывать этот план, но уже предупредил об этом чиновников США.

Реакция в Соединенных Штатах была неоднозначной, пишет WSJ. Некоторые чиновники выражали обеспокоенность - в частности, относительно потенциального ущерба водоносному горизонту и почве анклава.

"Мы не уверены, насколько успешной будет прокачка, потому что никто не знает подробностей о туннелях и земле вокруг них. Невозможно знать, будет ли это эффективно, потому что мы не знаем, как морская вода будет стекать в туннелях, в которых никто раньше не бывал ", - цитирует WSJ свой источник.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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