Израиль не позволит ХАМАС выжить в Газе: Нетаньяху о мирном соглашении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны есть шанс расширить мирные соглашения. В то же время он отверг сделку, при которой ХАМАС останется в Газе.

"Мы уже изменили Ближний Восток до неузнаваемости, и теперь у нас есть шанс принести великое будущее народу Израиля и Ближнего Востока", - сказал Нетаньяху перед посадкой на рейс в Вашингтон.

Также он настаивает на том, что Израиль не согласится на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, которое позволит ХАМАС остаться в Газе.

"Мы не допустим ситуации, которая поощряет похищения и убийства. Это означает ликвидацию военного потенциала ХАМАС. ХАМАС там не будет", - говорит премьер Израиля.

Его заявление прозвучали в тот момент, когда израильская переговорная группа отправляется в Доху для непрямых переговоров с ХАМАС о мирном соглашении.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что находясь в Вашингтоне, он поблагодарит президента США Дональда Трампа за его поддержку во время 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне, которая завершилась "грандиозной победой" над Исламской Республикой.

"В течение многих лет мы боялись, что нам делать с Ираном и сможем ли мы его победить. Наши героические пилоты летали не только там, но и над Ливаном. Там мы тоже годами беспокоились о том, что сделает "Хезболла". Мы нанесли удар по ХАМАСу. Это создает большую ответственность и возможности", - добавил Нетаньяху.