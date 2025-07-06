ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль не позволит ХАМАС выжить в Газе: Нетаньяху о мирном соглашении

Воскресенье 06 июля 2025 20:09
UA EN RU
Израиль не позволит ХАМАС выжить в Газе: Нетаньяху о мирном соглашении Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны есть шанс расширить мирные соглашения. В то же время он отверг сделку, при которой ХАМАС останется в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы уже изменили Ближний Восток до неузнаваемости, и теперь у нас есть шанс принести великое будущее народу Израиля и Ближнего Востока", - сказал Нетаньяху перед посадкой на рейс в Вашингтон.

Также он настаивает на том, что Израиль не согласится на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, которое позволит ХАМАС остаться в Газе.

"Мы не допустим ситуации, которая поощряет похищения и убийства. Это означает ликвидацию военного потенциала ХАМАС. ХАМАС там не будет", - говорит премьер Израиля.

Его заявление прозвучали в тот момент, когда израильская переговорная группа отправляется в Доху для непрямых переговоров с ХАМАС о мирном соглашении.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что находясь в Вашингтоне, он поблагодарит президента США Дональда Трампа за его поддержку во время 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне, которая завершилась "грандиозной победой" над Исламской Республикой.

"В течение многих лет мы боялись, что нам делать с Ираном и сможем ли мы его победить. Наши героические пилоты летали не только там, но и над Ливаном. Там мы тоже годами беспокоились о том, что сделает "Хезболла". Мы нанесли удар по ХАМАСу. Это создает большую ответственность и возможности", - добавил Нетаньяху.

Очередное перемирие в Газе

Напомним, что накануне инаугурации Дональда Трампа в январе, Израиль и ХАМАС достигли перемирия. Однако в марте мирное соглашение уже было сорвано и бои возобновились.

На днях Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для остановки огня в Газе на 60 дней.

Позже Reuters сославшись на заявление ХАМАС сообщило, что группировка позитивно оценила данное предложение и готова немедленно приступить к переговорам.

В то же время этой ночью The Times of Israel написало, что израильская сторона раскритиковала новые изменения ХАМАС к сделке об освобождению заложников.

"Изменения, которые ХАМАС пытается внести в катарское предложение, были переданы нам прошлой ночью и являются неприемлемыми для Израиля", - заявили в Канцелярии израильского премьера.

Подробнее о том, какие три ключевых изменения выдвинул ХАМАС - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Нетаньяху ХАМАС
Новости
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников