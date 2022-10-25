Ізраїль не буде ігнорувати небезпечну близькість Росії та Ірану, - Лапід

У Ізраїля викликає занепокоєння небезпечна близькісті Росії та Ірану, зокрема, через постачання дронів для нападу на Україну. Країна щодня переглядає своєї позиції щодо війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда The Times of Israel .

"Частина роботи, яку ми виконуємо, пов’язана з дуже небезпечною близькістю, яка створюється між Росією та Іраном. Це не те, що ми збираємося ігнорувати або нічого не робити... Тому нам потрібно щодня переглядати ситуацію та реагувати", - сказав він.

Лапід також заявив, що Ізраїль проводить тісні консультації з США щодо війни.

На питання, чому Ізраїлю не поставляє Україні системи ПРО, він відповів, що "врівноважує два міркування".

"По-перше, ми на боці України. Ми їх підтримуємо. Ми щойно проголосували в (Генеральній асамблеї - ред.) ООН, сказавши світові, що ми ніколи не приймемо анексію чотирьох регіонів. Ми досі єдина країна в світі, яка побудувала в Україні польовий госпіталь",- сказав він.

Інше ж міркування "полягає в забезпеченні постійного захисту інтересів національної безпеки Ізраїлю".