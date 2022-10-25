Ізраїль не буде ігнорувати небезпечну близькість Росії та Ірану, - Лапід
У Ізраїля викликає занепокоєння небезпечна близькісті Росії та Ірану, зокрема, через постачання дронів для нападу на Україну. Країна щодня переглядає своєї позиції щодо війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда The Times of Israel.
"Частина роботи, яку ми виконуємо, пов’язана з дуже небезпечною близькістю, яка створюється між Росією та Іраном. Це не те, що ми збираємося ігнорувати або нічого не робити... Тому нам потрібно щодня переглядати ситуацію та реагувати", - сказав він.
Лапід також заявив, що Ізраїль проводить тісні консультації з США щодо війни.
На питання, чому Ізраїлю не поставляє Україні системи ПРО, він відповів, що "врівноважує два міркування".
"По-перше, ми на боці України. Ми їх підтримуємо. Ми щойно проголосували в (Генеральній асамблеї - ред.) ООН, сказавши світові, що ми ніколи не приймемо анексію чотирьох регіонів. Ми досі єдина країна в світі, яка побудувала в Україні польовий госпіталь",- сказав він.
Інше ж міркування "полягає в забезпеченні постійного захисту інтересів національної безпеки Ізраїлю".
Зазначимо, що Ізраїль все ще відмовляється надавати зброю Україні для боротьби проти російської агресії.
При цьому Ізраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для того, аби збивати іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія.
Окрім того, The New York Times повідомляло, що Росія нещодавно перекинула з Сирії частину військ та техніки, зокрема системи ППО. Зазначалося, що це може змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні.
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