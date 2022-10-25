Израиль не будет игнорировать опасную близость России и Ирана, - Лапид
У Израиля вызывает обеспокоенность опасная близость России и Ирана, в частности, из-за поставок дронов для нападения на Украину. Страна ежедневно пересматривает свою позицию в отношении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Израиля Яира Лапида The Times of Israel.
"Часть работы, которую мы выполняем, связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном. Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать... Поэтому нам нужно каждый день пересматривать ситуацию и реагировать", - сказал он. он.
Лапид также заявил, что Израиль проводит тесные консультации с США по поводу войны.
На вопрос, почему Израиль не поставляет Украине систему ПРО, он ответил, что "уравновешивает два соображения".
"Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в (Генеральной ассамблее - ред.) ООН, сказав миру, что мы никогда не примем аннексию четырех регионов. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила в Украине полевой госпиталь", - сказал он.
Другое же соображение "состоит в обеспечении постоянной защиты интересов национальной безопасности Израиля".
Израиль все еще отказывается предоставлять оружие Украине для борьбы против российской агрессии.
При этом Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе, которые использует Россия.
Кроме того, The New York Times сообщало, что Россия недавно перебросила из Сирии часть войск и техники, в том числе системы ПВО. Отмечалось, что это может изменить позицию Израиля по поводу помощи Украине.
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