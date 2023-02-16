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Ізраїль буде допомагати Україні з розробкою системи оповіщення про атаки

Фото: Ізраїль допоможе Україні у розробці системи оповіщення (Червінська Юлія, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Мій візит до Києва це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу... Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому... Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України", - сказав ізраїльський міністр.

Варто зазначити, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології для створення розумної системи раннього оповіщення про можливі ракетні та дронові атаки.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Ізраїль погодився надати технології.

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