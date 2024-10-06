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Ізраїль бореться на семи фронтах, - Нетаньяху

Неділя 06 жовтня 2024 15:33
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Ізраїль бореться на семи фронтах, - Нетаньяху Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Майже через рік після нападу ХАМАС Ізраїль веде боротьбу на семи фронтах. Серед ворогів Теь-Авіва - підтримувана Іраном "Хезболла", ХАМАС, хусити в Ємені, шиїтські ополченці в Іраку і Сирії, а також терористи на Західному березі.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він зазначив, що Іран продовжує відігравати ключову роль у конфлікті, запустивши понад 200 балістичних ракет по Ізраїлю за останній тиждень.

Нетаньяху також додав, що Ізраїль активно веде військові дії проти Лівану, завдавши майже 9000 ударів з 8 жовтня, у відповідь на 1500 атак з боку "Хезболли".

Говорячи про Сектор Газа, Нетаньягу наголосив, що Ізраїль продовжує боротьбу за звільнення 101 заручника, захопленого ХАМАС.

Прем'єр-міністр розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона та інші країни за заклики до ембарго на постачання зброї Ізраїлю, заявивши, що Ізраїль боротиметься до перемоги заради миру і безпеки в усьому світі.

7 жовтня виповниться рік із моменту нападу ХАМАС на Ізраїль. За даними The Guardian, напередодні цієї річниці ізраїльські військові активізують свої операції і готують Ірану "серйозну та значну відповідь" за нещодавню великомасштабну ракетну атаку.

У ніч проти 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію біля Ливану. У ЦАХАЛі заявили, що сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.

Докладніше про сухопутну операцію Ізраїлю на території Лівану – у матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Нетаньяху ХАМАС Сектор Газа
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