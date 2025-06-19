Ізраїль атакував іранський ядерний реактор в Араку та об'єкт в Натанзі: що відомо

Повідомляється, що 40 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили масштабну повітряну операцію на території Ірану. Зокрема, авіаудари були нанесені по десятках військових цілей, в Тегерані, а також в інших районах країни. Загалом було використано понад 100 боєприпасів.

Серед ключових цілей - неробочий ядерний реактор у районі іранського міста Арак. Ізраїльські військові вразили критичний компонент цього об’єкта - ущільнювальну конструкцію активної зони, яка є важливою для виробництва плутонію, що використовується у створенні ядерної зброї.

За даними ЦАХАЛ, хоч реактор і не завершений, іранський режим навмисно зберігав його у робочому стані, щоб тиснути на Захід. Тому удар був спрямований на те, щоб остаточно унеможливити його використання у військових цілях.

Також ізраїльська авіація вдарила по об'єкту в Натанзі, де зберігалися компоненти та обладнання, пов’язані з розробкою ядерної зброї.

Окрім цього, були знищені військові заводи, які виготовляли частини для балістичних ракет, системи протиповітряної оборони, а також радіолокаційне обладнання. Військові Ізраїлю також повідомили про знищення складів із ракетами класу "земля-земля" та знешкодження іранських систем ППО.