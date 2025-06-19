Израиль атаковал иранский ядерный реактор в Араке и объект в Натанзе: что известно

Сообщается, что 40 истребителей ВВС Израиля совершили масштабную воздушную операцию на территории Ирана. В частности, авиаудары были нанесены по десяткам военных целей, в Тегеране, а также в других районах страны. Всего было использовано более 100 боеприпасов.

Среди ключевых целей - нерабочий ядерный реактор в районе иранского города Арак. Израильские военные поразили критический компонент этого объекта - уплотнительную конструкцию активной зоны, которая является важной для производства плутония, используемого в создании ядерного оружия.

По данным ЦАХАЛ, хоть реактор и не завершен, иранский режим намеренно сохранял его в рабочем состоянии, чтобы давить на Запад. Поэтому удар был направлен на то, чтобы окончательно исключить его использование в военных целях.

Также израильская авиация ударила по объекту в Натанзе, где хранились компоненты и оборудование, связанные с разработкой ядерного оружия.

Кроме этого, были уничтожены военные заводы, которые изготавливали части для баллистических ракет, системы противовоздушной обороны, а также радиолокационное оборудование. Военные Израиля также сообщили об уничтожении складов с ракетами класса "земля-земля" и обезвреживании иранских систем ПВО.