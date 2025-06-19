Израиль атаковал иранский ядерный реактор в Араке и объект в Натанзе: что известно

В ночь на четверг 19 июня, Израиль атаковал истребителями десятки военных целей в Иране. В частности нанес удар по ядерному реактору в Араке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.
Сообщается, что 40 истребителей ВВС Израиля совершили масштабную воздушную операцию на территории Ирана. В частности, авиаудары были нанесены по десяткам военных целей, в Тегеране, а также в других районах страны. Всего было использовано более 100 боеприпасов.
Среди ключевых целей - нерабочий ядерный реактор в районе иранского города Арак. Израильские военные поразили критический компонент этого объекта - уплотнительную конструкцию активной зоны, которая является важной для производства плутония, используемого в создании ядерного оружия.
По данным ЦАХАЛ, хоть реактор и не завершен, иранский режим намеренно сохранял его в рабочем состоянии, чтобы давить на Запад. Поэтому удар был направлен на то, чтобы окончательно исключить его использование в военных целях.
Также израильская авиация ударила по объекту в Натанзе, где хранились компоненты и оборудование, связанные с разработкой ядерного оружия.
Кроме этого, были уничтожены военные заводы, которые изготавливали части для баллистических ракет, системы противовоздушной обороны, а также радиолокационное оборудование. Военные Израиля также сообщили об уничтожении складов с ракетами класса "земля-земля" и обезвреживании иранских систем ПВО.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию под названием "Львиный народ", в рамках которой наносит удары по иранским военным объектам, в частности тем, которые связаны с ядерной и ракетной программами.
В ответ Иран атаковал территорию Израиля.
Недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для мира.
СМИ сообщают, что Трамп уже одобрил план атаки на Иран, но пока воздерживается от его реализации. Глава Белого дома хочет посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
В то же время источник ABC, знакомый с разведданными, заявил, что США могут нанести не один, а несколько ударов по ядерному объекту Ирана.
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