Ізраїль атакував ракетний комплекс та аеродром Ірану: супутникові знімки

Згідно з супутниковими знімками, Ізраїль завдав значних пошкоджень іранській ракетній базі в Табрізі й аеродрому в Мешхеді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ракетна база На супутникових знімках, що були опубліковані компанією Maxar, складські будівлі на північному заході Ірану, де розташований ракетний комплекс, зруйновані дощенту, а на дорогах всередині об'єкта утворилися великі кратери. Також на території об'єкта було пошкоджено кілька тунелів для транспортних засобів. Аеродром Зокрема пошкоджено аеропорт в Мешхеді. На знімках можна побачити серед обгорілих уламків хвіст іранського літака-заправника. Фото: Ізраїль атакував ракетний комплекс та аеродром Ірану (cnn.com)