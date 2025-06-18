Ізраїль атакував ракетний комплекс та аеродром Ірану: супутникові знімки
Згідно з супутниковими знімками, Ізраїль завдав значних пошкоджень іранській ракетній базі в Табрізі й аеродрому в Мешхеді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Ракетна база
На супутникових знімках, що були опубліковані компанією Maxar, складські будівлі на північному заході Ірану, де розташований ракетний комплекс, зруйновані дощенту, а на дорогах всередині об'єкта утворилися великі кратери. Також на території об'єкта було пошкоджено кілька тунелів для транспортних засобів.
Аеродром
Зокрема пошкоджено аеропорт в Мешхеді. На знімках можна побачити серед обгорілих уламків хвіст іранського літака-заправника.
Фото: Ізраїль атакував ракетний комплекс та аеродром Ірану (cnn.com)
Війна Ізраїля та Ірану
13 червня Ізраїль розпочав проти Ірану військову операцію "Левиний народ". Ізраїльська авіація атакувала військову та ядерну інфраструктуру іранців, внаслідок чого загинули десятки високопоставлених офіцерів й фахівців, які працювали над ядерним потенціалом Тегерану з ядерним потенціалом.
Після цього обидві країни щодня "обмінюються" обстрілами. За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Ізраїля Гідеона Саари, Іран має "стратегічний план" знищення його країни.
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