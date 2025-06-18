ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль атакував ракетний комплекс та аеродром Ірану: супутникові знімки

Середа 18 червня 2025 14:52
UA EN RU
Ізраїль атакував ракетний комплекс та аеродром Ірану: супутникові знімки Фото: Ізраїль атакував ракетний комплекс та аеродром Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з супутниковими знімками, Ізраїль завдав значних пошкоджень іранській ракетній базі в Табрізі й аеродрому в Мешхеді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ракетна база

На супутникових знімках, що були опубліковані компанією Maxar, складські будівлі на північному заході Ірану, де розташований ракетний комплекс, зруйновані дощенту, а на дорогах всередині об'єкта утворилися великі кратери. Також на території об'єкта було пошкоджено кілька тунелів для транспортних засобів.

Аеродром

Зокрема пошкоджено аеропорт в Мешхеді. На знімках можна побачити серед обгорілих уламків хвіст іранського літака-заправника.

Фото: Ізраїль атакував ракетний комплекс та аеродром Ірану (cnn.com)

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня Ізраїль розпочав проти Ірану військову операцію "Левиний народ". Ізраїльська авіація атакувала військову та ядерну інфраструктуру іранців, внаслідок чого загинули десятки високопоставлених офіцерів й фахівців, які працювали над ядерним потенціалом Тегерану з ядерним потенціалом.

Після цього обидві країни щодня "обмінюються" обстрілами. За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Ізраїля Гідеона Саари, Іран має "стратегічний план" знищення його країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Ізраїль
Новини
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді