ЦАХАЛ завдала повторних ударів по авіабазах у Сирії

Ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах на сирійських авіаційних базах "Пальміра" і "Тіас" (Т4).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що військові вдарили по "рештках військового потенціалу" на авіабазах "Пальміра" і "Тіас" (Т-4) у Сирії, за кілька днів після того, як по цих же аеродромах були завдані аналогічні удари.

"ЦАХАЛ продовжить діяти, щоб усунути будь-яку загрозу для ізраїльських громадян", - йдеться у заяві військових.